Kanuni Sondaj Gemisi Mersin'den demir aldı

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme sürecini tamamlayıp demir alıp hareket etti.

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme sürecini tamamlayıp demir alıp hareket etti.

Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için demir alan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Envanterine bu yıl giren Kanuni, İstanbul'a yola çıkarak NATO limanından demir aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de, 'Denizlerimizde Kanuni Dönemi Başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için Taşucu Limanı'ndan Demir Alacak" paylaşımında bulunmuştu.

2012 Yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da Enerji Firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye Getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, yaklaşık 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanuni'nin ilk sondaj görevini Karadeniz'de yapacağı bildirilmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı