Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişinde bayraklarla karşılandı

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere yola çıkan "Kanuni" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı. Vatandaşlar tarafından sahilde bayraklarla karşılanan gemi, seyrine devam ederek Karadeniz'de Fatih ile sondaj çalışmasına katılacak.

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-9" isimli römorkör tarafından çekilen gemiye sahil güvenlik botları da eşlik ediyor. Römorkörler geçiş sırasında su sıkıp korna çalarak, vatandaşlar da sahilde Türk bayrakları ile gemiyi selamladı. Bu sırada boğaz, çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

22 SAAT SONRA İSTANBUL'A ULAŞACAK

Kanuni'nin Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra yaklaşık 22 saatte İstanbul'a ulaşacağı öngörülüyor. Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaşacak. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor. Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim'de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay