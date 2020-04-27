Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, sağlık çalışanlarına ithafen eser besteledi
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Göksel Baktagir, Can Güneş, Güncel, Haber

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, sağlık çalışanlarına ithafen eser besteledi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde canları pahasına çalışan sağlık personeline manevi bir motivasyon olması için eser besteledi.

27.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:13
Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, sağlık çalışanlarına ithafen eser besteledi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kanun sanatçısı Göksel Baktagir, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde canları pahasına çalışan sağlık personeline manevi bir motivasyon olması için eser besteledi.

Göksel Baktagir'in bestelediği "Can Neferleri" eserine, kemanda Volkan Gümüşlü, yaylı tanburda Ömer Göktepeliler, neyde Muhammed Ceylan, bas gitarda Alper Bahtiyar ve gitarda Can Güneş eşlik etti. Eserin video tasarımını ise Volkan Gümüşlü yaptı.

Tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle fedakarca ve özveriyle hizmet eden sağlık çalışanlarını "can neferine" benzeten Baktagir, zor günlerde onlara moral olmasını dileyerek bir eser bestelediğini belirtti.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu kanun sanatçısı Baktagir, 2019'da tamamı hekimlerden oluşan ve TEV tarafından geliri geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilere aktarılan "Hekimler Söylüyor" albümünün sanat yönetmenliği yaptı.

Baktagir, "Hekimler Söylüyor" albümünün bu yıl yayımlanacak ikincisinin çalışmalarına salgın nedeniyle ara verildiği aktararak, sonbaharda kayıtları tamamlayarak yayımlamayı planladıklarını kaydetti.

Kanun sanatçısı Göksel Baktagir, sağlık çalışanlarına ithafen eser besteledi

Kaynak: AA

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