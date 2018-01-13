Kanserli Kadınlar İçin Hastanede El Sanatları Kursu

İLYAS GÜN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kanser hastası kadınlar, hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen el sanatları kurslarında adeta terapi yapıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedavi gören kanser hastası kadınların boş zamanlarını değerlendirmesi için hastane bünyesinde el sanatları kursları açıldı.

Kadınlar, tedavilerinin ardından kurslara katılarak bez çiçek süslemeciliği, taş boyama ve resim yapmayı öğreniyor.

Başhekim Doç. Dr. Fatih Özkan, AA muhabirine, hastaların iyileşmeleri için tıbbi tedavinin yanı sıra sosyal hayata da mutlaka katılmaları gerektiğini söyledi.

Hastaların moralinin iyi olmasının iyileşme sürecine olumlu katkı yaptığını vurgulayan Özkan, "Hastaların iyileşmesi için görsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler de yapıyoruz. Hatta spor etkinlikleri de yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl hastalarımız için çiçek süslemeciliği kursu açtık. 12 kanser hastamız burada huzurlu ve keyifli bir ortamda hayata katılıyor. Hastalıklarının dışında toplumsal hayatın devam ettiğini, buna katılmanın mutluluğunu yaşıyorlar." dedi.

Hastaların çok güzel ürünler ortaya çıkardığına işaret eden Özkan, hastalara sadece tıbbi tedavi sunmadıklarını, psikolojik yönden de kendilerini tamamlamalarını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

"Uğraşı terapisi ruhsal tedavilerini sağlıyor"

Psikolog Gamze Sırmalı Karabulut da kanser hastalarının tıbbi tedavi dışında psikolojik olarak da iyileşmesini hedeflediklerine dikkati çekerek, "El sanatları kursu aslında bir uğraşı terapisidir. Uğraşı terapisi, hastaların tıbbi tedavilerinin yanı sıra ruhsal tedavilerini sağlıyor. Burada hastalar, aynı hastalıkla diğer hastaların nasıl başa çıktığını da görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Hastanede kanser tedavisi gören Tuğba Civelek ise hastalığını uğraşı terapisinin katkısı sayesinde yendiğini aktararak, "Hasta olduğumu öğrendikten sonra evden çıkmamaya karar verdim. Hatta iş yerinde bile odamdan kolay kolay çıkmıyordum. Çünkü kanser hastası olduğumuz için bize ölecek gibi bakıyorlar. Hastanede açılan el sanatları kursları sayesinde sosyalleştim, benim gibi hastaları gördüm. Birlikte kanseri yenmek için çaba verdik. Şimdi kanseri atlattım, kurslara katılmaya da devam ediyorum." diye konuştu.