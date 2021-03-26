Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu
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Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Güncel

Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdamından kendi işlerini kurması için sağladığı hibe desteğine kadar birçok farklı alanda hayallerini gerçekleştirmesini destekleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te yaşayan 45...

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Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu

ANKARA - İŞKUR aracılığıyla engelli vatandaşların istihdamından kendi işlerini kurması için sağladığı hibe desteğine kadar birçok farklı alanda hayallerini gerçekleştirmesini destekleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Şafak'ın 2010 yılında yakalandığı kanser hastalığını yenmesinin ardından, İŞKUR'dan aldığı Engelli Hibe Desteği ile hayata tekrardan tutunmasını sağladı.

Şafak, küçük yaşlardan itibaren ayakkabıcılık sektöründe çalıştığını belirterek, "Kanser teşhisi konulduktan sonra 5-6 yıl boyunca hastanede vakit geçirmek zorunda kaldım. İyileştikten sonra ise İŞKUR'un Engelli Hibe Desteği olduğunu öğrendim ve başvurdum. Aldığım hibe desteği sonrasında kendi işimi kurdum. Yanımda da şu an 4 kişiyi istihdam ediyorum. Sipariş üzerine üretimi gerçekleştiriyoruz ve tüm Türkiye'ye satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastalığı sırasında mücadeleden vazgeçmediğinin altını çizen Şafak, "Kanser hastalığı mücadele gerektiren bir hastalık. İnsan 'kanser oldum' diye mücadeleyi bırakmamalı. 2 yıl kemoterapi gördüm yine de mücadeleyi bırakmadım. Zaten bıraktığın an hastalığa yenilmiş olursun. İnsanın istediği zaman yapamayacağı iş yok. Yeter ki istesin. İşte o zaman başarılı olursun. Unutmamamız gereken bir şey varsa o da hayallerin engelsiz olduğudur" açıklamalarında bulundu.

Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu
Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu
Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu
Kanseri yendi, İŞKUR ile kendi işini kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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