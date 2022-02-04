"Kanserde hücreler ölmüyor, kontrolsüzce çoğalıyor"

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, "Kanserde hücreler ölmüyorlar, kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar. Kanser tedavisi çok yönlüdür, her kanseri türü, organı hücre yapısına göre tedavisi değişir" dedi. Prof. Dr. Yücel, kanser tedavisi ve yöntemlerine ilişkin de bilgi verdi.

Medicana International Samsun Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İdris Yücel, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kanserin insanın kendi hücresinin kendi bedenine ihaneti olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yücel, vücutta trilyonlarca hücre olduğunu bu hücrelerin fonksiyonlarını gördükten sonra zamanı geldiğinde öldüğünü kaydetti. Dr. Yücel "Bu hücre ölümü belli bir düzen ve hiyerarşi içinde oluyor yalnız kanserde bu hücreler ölmüyorlar ve kontrolsüz şekilde çoğalıyorlar. Kanser tedavisi çok yönlüdür, her kanseri türü, organı hücre yapısına göre tedavisi değişir. Tedavi yöntemleri çok çeşitli cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon terapi, biyolojik ajanlar, akıllı ilaçlar gibi çok seçenek var. Bazen kombine olarak kullanılır bazen de biri odaklı ilerlenebilir" diye konuştu.

KANSER ÇOK ÇEŞİTLİ BELİRTİLER GÖSTEREBİLİR

"Kanserde kısaca genetik faktörlerin, çevre faktörlerinin, hormonal faktörlerin, viral faktörlerin, bakterilerin rolü vardır" diyen Prof. Dr. Yücel, "Kadınlarda meme kanseri erkeklerdeyse prostat kanseri daha sık görülür. Kanser her evrede tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yalnız erken evrenin tedavisi daha kolaydır. Tedavi; kanser cinsi, organ türü, yerine ve evresine göre değişir. Erken evrede tedavi önemlidir yalnız bazı kanser türlerinde ileri evrede tedavi mümkündür. Kanser çok çeşitli belirtiler gösterebilir. Hangi organa ait bir kanser olduğuna bağlıdır. Örneğin her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riski var. Meme dışarda bir organ olduğu için kadınlarımızın yakalama şansı daha büyük. Tarama yöntemleri de mevcut. Ailede kolon kanseri varsa kolonoskopi ile tarama yapılabilir. 50 yaşını geçmiş herkes aslında kolonoskopi yaptırabilir" ifadelerini kullandı.

KANSER SADECE BİTKİLERLE TEDAVİ EDİLMEZ

Kanserli hastanın çevresi ile ilişkileri nasıl olmalı konusuna değinen Prof. Dr. Yücel, "Hasta, çevresiyle ilişkisini sınırlandırmamalıdır. Yalnız hasta kemoterapi alıyorsa bağışıklık sistemi zedeleniyor, bu da kişinin bağışıklığının düşmesine neden oluyor. Bu durumda fazla insanla temas sonrası enfeksiyon kapabilir bu nedenle bir kısıtlama söz konusudur. Yoksa kişi kanserinden dolayı çevresinden hayattan soyutlanmamalı, tam tersi hayatın içinde olmalıdır. Beslenme şekli olarak eti makul seviyede, yağı az miktarda tükettiğimizde ve yeşilliğe ağırlık verdiğimizde çeşitli kanserden korunabilirsiniz. Beslenme alışkanlıkları kanserin korunmasında önemli. Kanserin yüzde 40'ı alınacak önlemlerle önlenebilir. Kanser tedavisinde bitkisel ürün kullanımının yeri yoktur. Fitoterapi ile hiçbir kanser türü tedavi edilemedi. Kanser tedavisinde bunca yıldır yeni tedaviler geliştiriliyor, kanserin ot ile bir tedavi süreci yoktur" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı - Sağlık