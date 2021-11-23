ŞIRNAK (İHA) - Kanserde erken teşhis ve farkındalık semineri

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi iş birliği ile kanserde erken teşhisin önemi semineri verildi.

Silopi Koç İlk ve Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sönmez, ADEM-1 Müdiresi Aylin Ökten, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'da özel bir hastanede görev yapan Tıbbi ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut ilhan ile Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Murat Akın seminerlerini gerçekleştirerek, katılımcıların sorularını cevapladı.

Vatandaş, ilgi gösterdiği etkinlikte kansere ilişkin sorulara cevap bulduklarını belirterek, verimli geçtiğini söyledi. Etkinlik, yakın zamanda göğüs kanseri tedavisini atlatan ADEM-1 Müdiresi Aylin Ökten'in doğum günü kutlanarak sona erdi.