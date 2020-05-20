Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali

MFÖ Grubu'nun maskenin önemine dikkat çekmek için "Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım" mesajıyla bir şarkı paylaştığı görüntülerde tekrar kanser tedavisine başlayan Özkan Uğur'un zayıflığı dikkat çekti.

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
20.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:53

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ, koranavirüs ile mücadele kapsamında, vatandaşlara çağrıda bulunmak için yeniden bir araya geldi. Maske takmanın önemini anlatan bir şarkı için kamera karşısına geçen MFO¨ üyesi O¨zkan Ugˆur'un ise zayıflamış son hali dikkat çekti.

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali

23 NİSAN GÜLHANE KONSERİNE KATILMAMIŞTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamayan, Uğur, 2013 yılında lenf kanserini yenmiş, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlamıştı. Usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve "Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor" demişti.

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
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