Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'in son hali şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder'den haber var. Kemoterapi tedavisi devam eden oyuncunun son hali ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Bir arkadaşıyla buluşan Ergüder'in yeni imajı dikkat çekti.

Güzel oyuncu, "Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" ifadelerini kullandı. Ergüder'e sevenlerinden destek mesajları geldi.

"İŞİME ARA VERİYORUM"

Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisine şu sözlerle veda etmişti: "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum."

Kaynak: Snob Magazin