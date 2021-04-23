Kanseri önleyebilmek mümkün mü? Uzman isim 5 maddede anlattı

Kanser, çağımızın en korkulan hastalıklarından biri. Peki toplumdaki bu algı doğru mu, kanseri önlemek mümkün değil mi? Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Haberler.com stüdyosunda kanser hastalığı ve tedavisiyle ilgili soruları yanıtladı.