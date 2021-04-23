Kanseri önleyebilmek mümkün mü? Uzman isim 5 maddede anlattı
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Kanseri önleyebilmek mümkün mü? Uzman isim 5 maddede anlattı

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Kanser, çağımızın en korkulan hastalıklarından biri. Peki toplumdaki bu algı doğru mu, kanseri önlemek mümkün değil mi? Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Haberler.com stüdyosunda kanser hastalığı ve tedavisiyle ilgili soruları yanıtladı.

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan Prof. Dr. Pehlivan, "Kanseri engellemek bizim elimizde olan bir şey" dedi. Kanserin önlenebilir olduğuna ve erken tanının önemine dikkat çeken Pehlivan, yaşamamızın 5 temel şartı olması gereken maddeleri sıraladı.

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Kanseri önleyebilmek mümkün mü? Uzman isim 5 maddede anlattı
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