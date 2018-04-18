Kanser Hastası Çocukların Bayram Coşkusu

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesindeki kanser tedavisi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Kurma ve Geliştirme Vakfının (KİTVAK) organize ettiği etkinlikle gönüllülerden oluşan Genç KİTVAK'lılar, "Kırmızı Başlıklı Kız" adlı oyunu sahneledi.

Bayram pastasını doktor, hemşire ve aileleriyle birlikte kesen çocuklar, daha sonra hediyelerini açtı.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, onkoloji tedavisi devam eden çocuklar ve ailelerine öncelik verdiklerine dikkat çekerek, "Çocuklarımızla birlikte yaşadığımız umut ve coşku dolu 23 Nisan etkinliğimize katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Dileğimiz çocuklarımızın bir an önce sağlığına kavuşması, tüm günlerini bayram coşkusu içinde geçirmesidir." dedi.