Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti
Haberler » Dünya » Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti - Haberler

Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti

Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için Almanya'nın Köln kentine gitti. Ahmet'in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet'e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti.

20.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:03
Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti

Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için 'nın kentine gitti.


Ahmet'in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet'e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri