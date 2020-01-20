Kanser hastası Ahmet, tedavi için Almanya'ya annesi olmadan gitti

20.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:03

Kemik kanseri hastası 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, tedavi için Almanya'nın Köln kentine gitti.



Ahmet'in babası Reha Ataç cezaevinde, annesi Zekiye Ataç ise yurt dışına çıkış yasağı olan binlerce kişiden yalnızca biri. Bu yüzden Ahmet'e yolculuğunda 70 yaşındaki babaannesi eşlik etti. Euronews.com'da Görüntüle