Kano/Kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerinin Gençlik Bayramını kutladılar
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Kano/Kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerinin Gençlik Bayramını kutladılar

Kano/Kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerinin Gençlik Bayramını kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personelleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Kano/kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerini ziyaret ederek gençlerin bayramlarını kutladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personelleri, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Kano/kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerini ziyaret ederek gençlerin bayramlarını kutladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Komser Elif Beşlioğlu Salman, "Sakarya İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fatih Kaya'nın selamlarını getirdik.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimizle kutlarız. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Kano/kürek Federasyonu Antrenörleri, Gökmen Kaya, Müge İnanır, Gürhan Salman, Emre Şimşek, Süheyl Yılmaz, Çağrıbey Yıldırım, Hüseyin Kandemir, Fatih Sulak, Salih Yıldırım ve Sporcular bu nazik ziyaret ve kutlamadan dolayı Sakarya il Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. - SAKARYA

Kano/Kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerinin Gençlik Bayramını kutladılar
Kano/Kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerinin Gençlik Bayramını kutladılar
Kano/Kürek Federasyonu Sporcu ve Antrenörlerinin Gençlik Bayramını kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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