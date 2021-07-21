Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik
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Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik

Kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan tarihi itiraf: Zorlanıyorsanız kaçın diye talimat verdik
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Kanlı terör örgütü PKK'nın terörist başı Murat Karayılan, örgütün çöküşüne ilişkin itiraflarda bulundu. Karayılan, şu anda çok zorlandıklarını belirterek, "Arap Taburu denilen noktadan üzerimize geldiler. Bu bombardımanlar ve yoğun teknik karşısında orada 24 saat bile kimse duramaz. Bunu fark edince güçlerimize telsizle çağrı yaptık. 'Bulunduğumuz noktalarda şayet zorlanıyorsanız, bırakın geri çekilin, yoksa imha olursunuz' dedik" ifadelerini kullandı.

Kahraman Mehmetçiklerin, hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları gece gündüz devam ederken, örgüt içerisinde çözülme haberleri de gelmeye devam ediyor. Kanlı terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan da tarihi bir itirafla, PKK'nın iyice güçsüzleştiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE EGEMEN OLMAK İSTİYOR"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre terörist başı Karayılan "Türk devleti 6 yıldır yeni bir konsept yürütüyor. Bölgede hâkimiyet kurup egemen bir devlet olmak istiyor. Bu konseptini de açık biçimde kimseden çekinmeden uyguluyor. Bu bizim için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir yandan Suriye ile ilgili konseptini devreye sokarken, diğer yandan Kuzey Irak'ta büyük saldırılar, harekâtlar yürütüyor. Bu harekâtlarda da büyük bir teknik kullanıyor. Türk devleti artık operasyonlarını insan gücüne dayalı değil, tamamen teknik üzerinden yürütüyor" dedi.

"KULLANDIKLARI TEKNİKLER ÇOK KUVVETLİ"

Kuzey Irak'ın sabah, akşam demeden nokta harekâtlarla bombalandığını anlatan Karayılan'ın itirafları şöyle:

"Türk devletinin stratejisine ne kadar büyük önem verdiğini buradan da görebiliriz. Türk devleti Avaşin, Metina, Zap hattına bir harekâtı başlattı. Bu 86 gündür devam ediyor. Kullandıkları teknikleri ve istihbaratları da çok kuvvetli bunlar da doğru. İnkâr edemeyiz.

"ZORLANIYORSANIZ BIRAKIN KAÇIN DEDİK"

Avaşin batısındaki Mervanos, Banista alanlarını, Avaşin doğusundaki Mamreş alanlarının TSK tarafından tutularak buradaki teröristlerin abluka altına alındığını ve 24 Nisan'dan beri bölgenin ağır bombardıman altında olduğunu belirten terörist başının tarihi itirafı şu şekilde:

"Doğu, Batı her iki koldan saldırılar yaparak Avaşin'e yüklendiler. 7 Haziran'da ise daha kapsamlı ve büyük bir harekat oldu. Arap Taburu denilen noktadan üzerimize geldiler. Bu bombardımanlar ve yoğun teknik karşısında orada 24 saat bile kimse duramaz.


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