Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Kanlı Elmas oyuncuları ve Kanlı Elmas özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Kanlı Elmas oyuncuları ve Kanlı Elmas özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kanlı Elmas filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kanlı Elmas konusu, özeti ve Kanlı Elmas oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kanlı Elmas filminin detayları…

Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Kanlı Elmas oyuncuları ve Kanlı Elmas özeti!
07.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:03

İzleyenleri ekrana bağlayan Kanlı Elmas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kanlı Elmas filmini izleyecek olanların merak ettiği Kanlı Elmas konusu nedir, Kanlı Elmas oyuncuları kimler ve Kanlı Elmas özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANLI ELMAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

1990'larda Sierra Leone'de gelişmekte olan kaos ve iç savaşın fon oluşturduğu "Blood Diamond/Kanlı Elmas" Güney Afrikalı paralı asker Danny Archer ile Mendeli balıkçı Solomon Vandy'nin hikayesi. Her iki adam da Afrikalıdır, ama geçmişleri ve şartları olabildiğince farklıdır. Ne var ki, hayatlarını değiştirebilecek pembe bir elması bulmak için çıktıkları serüvende yazgıları kesişir.

Kaçakçılık suçundan hapiste olan Archer, ailesinden koparılıp elmas madenlerinde çalışmaya zorlanan Solomon'un olağanüstü bir elmas bulup sakladığını öğrenir. İki adam, Archer'la gittikçe artan bağı yüzünden gazetecilik idealleri değişime uğrayan Amerikalı gazeteci Maddy Bowen'ın yardımıyla, asilerin hakimiyetindeki topraklara bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk değerli bir elması ele geçirmekten de öte Solomon'un ailesini kurtarmasını, Archer'ın da bir daha asla sahip olamayacağını düşündüğü ikinci bir şans elde etmesini sağlayabilecek niteliktedir.

KANLI ELMAS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Edward Zwick

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Kagiso Kuypers, Arnold Vosloo, Antony Coleman

Tür: Aksiyon, Drama

Yapım Yılı: 2006 (138 dk)

Vizyon Tarihi: 9 Şubat 2007 Cuma

Senaryo: Charles Leavitt

Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures, Virtual Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Blood Diamond

İlgili Haberler

Pembe Panter filmi konusu nedir? Pembe Panter oyuncuları ve Pembe Panter özeti!
Pembe Panter filmi konusu nedir? Pembe Panter oyuncuları ve Pembe Panter özeti!
İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir? İbo ile Güllüşah oyuncuları ve İbo ile Güllüşah özeti!
İbo ile Güllüşah filmi konusu nedir? İbo ile Güllüşah oyuncuları ve İbo ile Güllüşah özeti!
Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları Filminin Konusu filmi konusu nedir? Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları Filminin konusu ve oyuncular
Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları Filminin Konusu filmi konusu nedir? Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları Filminin konusu ve oyuncular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Beyrut'u kana bulayan patlamayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Kanlı Elmas oyuncuları ve Kanlı Elmas özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 10:36:54. #1.14#
title