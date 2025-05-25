Kanlı Dövüş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kanlı Dövüş filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kanlı Dövüş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kanlı Dövüş filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kanlı Dövüş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kanlı Dövüş konusu, özeti ve Kanlı Dövüş oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kanlı Dövüş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kanlı Dövüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kanlı Dövüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Kanlı Dövüş konusu nedir, Kanlı Dövüş oyuncuları kimler ve Kanlı Dövüş özeti gibi konuları inceliyoruz.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sorunları olan genç ve güzel bir Amerikalı kadın, sırt çantasıyla gittiği Hong Kong'ta kendisini soymaya çalışan üç hırsızdan kurtulunca, bir Wudang şampiyonu olan Shu'nun dikkatini çeker. Genç kadını dünyanın en büyük gizli kadınlararası dövüş sanatları turnuvasına sokmak üzere yetiştirmeye karar verir. Aylar süren yoğun ve insafsız bir hazırlıktan sonra Jane, aralarında Shu'nun en büyük rakibi olan Shaolin ustası Wai'nin çırağı Ling'in de olduğu, dünyanın en ölümcül kadınlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncular: Amy Johnston, Muriel Hofmann, Kathy Wu, Jenny Wu, Jet Tranter

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ NE ZAMANÇEKİLDİ?

Yapım Yılı: 2016

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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