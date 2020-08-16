Kanlar içerisinde kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
16.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Hayati U idaresindeki 35 S 7430 plakalı otomobile arkasından gelen Hakan S. idaresindeki 16 UAK 20 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımın diğer sürücüler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - BURSA
Kaynak: İHA