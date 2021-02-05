Kanıt Ayça kim? Seben Koçibey kimdir? Kanıt Komiser Ayça kim?
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Kanıt Ayça kim? Seben Koçibey kimdir? Kanıt Komiser Ayça kim?

05.02.2021 04:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 04:07
Kanıt Ayça kim? Seben Koçibey kimdir? Kanıt Komiser Ayça kim?

Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri saat 23.00'da yayınlanan Kanıt dizisine yeni bir oyuncu katıldı. komiser ayça rolünü oynayacak olan Seben Bayraktar kimdir? Kanıt ayça kim? Kanıt Komiser Ayça kim? merak ediliyor.

Yarı belgesel niteliği olan Kanıt dizisi Pazartesi günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kanıt dizisi, bünyesine merak edilen bir kişi daha ekledi. Ayça Bayraktar'ı canlandıran Seben Koçibey kimdir? Kanıt Komiser Ayça kim?

KANIT AYÇA KİM?

Yönetmenliğini Cem Sürücü ve Biray Dalkıran'ın üstlendiği Kanıt dizine katılan Kanıt Komiser Ayça kim? sorusu izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanıt dizisinde rol alan Seben Koçibey,Komiser Ayça'yı canlandırıyor.

Kanıt Ayça kim? Seben Koçibey kimdir? Kanıt Komiser Ayça kim?
-SEBEN KOÇİBEY-

SEBEN KOÇİBEY KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Seben Koçibey, bir dönem Cem Uzan ile olan evliliği ile gündemdeydi. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Amerika'da Kriminoloji üzerine eğitim aldı. Sanat yönetmenliği de yapan Seben Koçibey, 2011 yılında Model Grubu'nun "Pembe Mezarlık" şarkısının klibini üstlendi. Ayrıca tasarım işiyle ilgilendiğinden 'NYMPH' adında bir mayo ve bikini tasarımı da yaptı.2010 yılında 'Kanıt' dizisinde Komiser Ayça rolünü 14 bölüm canlandırdı.

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