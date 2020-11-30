Kangallar dağcılarla zirve yaptı
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Kangallar dağcılarla zirve yaptı

30.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:58

- Kangallar, dağcılarla zirve yaptı Tunceli'de 5 kişilik grubun Munzur Dağları'na yaptığı tırmanışa 2 kangal cinsi köpek de eşlik ederek zirve yaptı.

- Kangallar, dağcılarla zirve yaptı

TUNCELİ - Tunceli'de 5 kişilik grubun Munzur Dağları'na yaptığı tırmanışa 2 kangal cinsi köpek de eşlik ederek zirve yaptı.

Tunceli'de Munzur Zirve Dağcılık Grubu'nun üyesi 5 kişi, Munzur Dağları'nda bulunan 2 bin 950 rakımlı Bele Hesen Tepesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.Ovacık İlçesi Elbaba Köyü'nden başlayan ve 4 saat süren tırmanışa 2 kangal cinsi köpek de katılarak onlarla birlikte zirve yaptı. Öteyandan dağcılar, kar kalınlığının zirveye yakınlaştıkça arttığını, zirve civarında ise bir metreye yakın olduğunu aktardı.

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Tırmanışları hakkında bilgi veren grup rehberi İsmail Ateş, "Arkadaş grubu olarak ilimizde gerekse de Türkiye'nin farklı illerinde tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Bu kez Munzur Dağları'na tırmanış gerçekleştirdik. Kar kalınlığı zirvede yer yer bir metreye yaklaşıyordu. Tırmanışa başladığımız köyden bize eşlik eden 2 kangal köpeği de bizimle birlikte zirve yaptı. Zirvede bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek tırmanışımızı tamamladık" dedi.

Kangallar dağcılarla zirve yaptı
Kangallar dağcılarla zirve yaptı
Kangallar dağcılarla zirve yaptı
Kangallar dağcılarla zirve yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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