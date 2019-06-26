Kangal köpeği 'Haskız', sezaryenle doğum yaptı

SİVAS'ta doğumu geciken 'Haskız' isimli gebe Kangal köpeği, hayvan hastanesinde sezaryenle 11 yavru dünyaya getirdi. Bir süre beslenemeyen yavrulara bir başka Kangal köpeği 'Kobrakız' süt annelik yaptı.

İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde bulunan 4,5 yaşındaki gebe 'Haskız' isimli Kangal köpeğinin doğumu gecikti. Hayvan rahatsızlanınca merkezin işletmecisi Hüseyin Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne başvurdu. Burada ilk muayenesi yapılan 'Haskız'ın sezaryenle doğum yapılmasına karar verildi. Araştırma görevlisi Mehmet Buğra Kıvrak tarafından ameliyata alınan 'Haskız' başarılı operasyonla 11 yavru Kangal dünyaya getirdi. Kuvöze konulan 8'i erkek 3'ü dişi olan Kangal yavrularının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 'Haskız' ise operasyonun ardından taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren araştırma görevlisi Mehmet Buğra Kıvrak, "Köpek bize bitkin durumda geldi. Gebeliğin son aşamasına gelmişti. Tarihine baktığımızda doğum yapması gereken günü 2 gün geçmiş. Ultrasonla muayene ettik ve yavruların canlı olduğunu gördük. Kasılmaların yetersiz olduğundan dolayı doğumun gerçekleşemediğini gördük. Sezaryen yapmaya karar verdik. Anne köpeğin sağlık durumu iyi. Bundan sonraki süreçte yavruların annesini emmesini bekleyeceğiz. Onların bakımlarına ve sıcak tutulmalarına önem vereceğiz. Karınlarının mümkün oldukça tok olmalarını sağlayacağız. 10 gün içerisinde de sağlıklı bir şekilde eski hayatına dönmesini bekliyoruz" dedi.

Merkez işletmecisi Hüseyin Yıldız ise "Çok kıymetli bir dişimizin doğumuna yaklaştığı dönemde rahatsızlığını gördük. Hemen hocalarımıza getirdik. Ameliyata alındı ve sezaryenle 11 torunumuz daha oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKA BİR KANGAL, SÜT ANNESİ OLDU

Operasyonda bitkin düşen Haskız'ın yavrularına çiftlikte bulunan ve bir süre önce doğum yapan 'Kobrakız' adlı Kangal köpek annelik yaptı, onları besledi. İşletmeci Hüseyin Yıldız, "Kangal köpeklerinin iç güdülerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yavruları kendi yavrusuymuş gibi sahiplendi" dedi. Yavruların daha sonra kendi annelerinin yanına konulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

- Sivas