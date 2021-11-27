Kangal İlçesindeki Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği Hizmete Açıldı

KANGAL, SİVAS (Habermetre) - Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliklerinin muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, marka değerinin yükseltilmesi ve Kangal ilçemizin turizm potansiyeline katkı sağlaması amacıyla yenilenen "Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği" hizmete açıldı.

Sivas Valiliği himayelerinde Kangal Kaymakamlığı, Sivas İl Özel İdaresi ve Kangal ilçesindeki maden firmalarının katkılarıyla yenilenen tesisin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından tanıtım videosunun izlenmesi ile devam etti.

Programda; Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekilleri Ahmet Özyürek, Semiha Ekinci birer konuşma yaparak, tesisin önemine dikkat çektiler.

"Şehrin Tamamında Değer Üretmeye Devam Edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin markası Kangal köpeklerinin iyi tanıtılması için yapılan tesisin önemine vurgu yaparak, şehrin tamamında değer üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Tesisin yapımında emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür eden Yılmaz, yatırımın Kangal ilçesine hayırlı olmasını diledi.

"Tesis, Bakım ve Yetiştirme Standartları Açısından da Örnek Bir Model Teşkil Ediyor"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Sivas deyince akla ilk gelen değerlerden birinin de Kangal köpeği olduğunu belirterek, "İlçemizdeki tesis, bakım ve yetiştirme standartları açısından da örnek bir model teşkil ediyor. Merkez Merakum'deki tesisimiz ile burası entegre bir şekilde çalışacak" dedi.

"Kangal Köpeği Ülkemizin Bir Markası"

Marka değerlerin şehirlerin vitrini olduğunu anımsatan Vali Ayhan, "Marka değerlere verilen önem, gösterilen hassasiyet, o şehrin tanıtım konusundaki başarısını gösteren önemli bir göstergedir. Şehre gelen misafirler, o şehrin marka değerlerini en güzel şekilde görme tanıma şansı yakalayamıyorlarsa bu konuda maalesef bir eksiklik var demektir. Biz şehrimizin her bir marka değeri için kapsamlı ve çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Kangal köpeği Kangal ilçemizin bir markası. Kangal köpeği Sivas'ımızın bir markası. Kangal köpeği bir üst boyutta ülkemizin bir markası. Tanıtım stratejimizi bu anlayışla sürdürmediğimiz müddetçe bu özel değerimizi yeterince başarılı tanıtmamız mümkün değil" diye konuştu.

"Marka Değerimize En Güzel Şekilde Sahip Çıktığımızı Bir Kez Daha Göstermiş Olduk"

"Bizler Kangal köpeklerimizin doğalarına uygun şartlar içerisinde, uzman ellerde ve devlet ciddiyetiyle varlıklarını sürdürebilmeleri için iki önemli projemizi hayata geçirdik" diyen Vali Salih Ayhan, "İl merkezinde havaalanına yakın bir konumda bilimsel metotlar ışığında ırkın korunması, el değişimlerinin standartlara bağlanması ve en önemlisi takibinin yapılması amacıyla bir merkezimizi tamamladık. Merkezimizde, Kangal Köpeği Müzesi, gezinti alanları ile ziyaretçiler için sosyal donatılar da sağladık. Bugün de projemizin en önemli güç merkezi olan Kangal ilçemizde 'Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği'mizin açılışını gerçekleştirerek, marka değerimize en güzel şekilde sahip çıktığımızı bir kez daha göstermiş olduk. Emeği geçen Kangal Kaymakamlığımızı, İl Özel İdaremizi tebrik ediyorum. Bu iki merkezimiz Kangal Köpeğimizi hem bilimsel çalışmalarla, hem tanıtım faaliyetleri ile hak ettiği değere ulaştıracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tesise destek veren firmalara teşekkür belgeleri ve plaketleri takdim edildi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasının ardından Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği'nin açılışı yapıldı. Daha sonra tesis gezilerek, ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Açılışa Hazırlanan Kangal Öğretmenevi'ne Ziyaret

Köpek çiftliğinin açılışının ardından Kangal'da yapımı tamamlanan Öğretmenevi ziyaret edildi. Vali Salih Ayhan ve Sivas milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü Kangal Öğretmenevi'ni ziyaret ederek, bilgi aldı. Vali Ayhan, öğretmenevinin hayırlı olmasını dileyerek desteklerinden dolayı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a teşekkür etti.

Kangal'a 25 Yataklı Hastane

Vali Salih Ayhan ve Sivas Milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü, Kangal ilçesi programları kapsamında yapımı devam eden 25 yataklı Kangal İlçe Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'a bilgi veren Vali Ayhan, hastanenin 2022 yılında yapımının tamamlanacağını ifade etti.

Düşün, Tasarla ve Kodla

İlimizin tüm coğrafyasında çağın gereklerine uygun eğitim imkanları sunulmasına yönelik Kangal ilçesinde de Kangal Yatılı Bölge Ortaokulu'nda 'Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan ve Sivas Milletvekilleri ile il ve ilçe protokolü sınıfı gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Okul Öncesi Verilen Emek, Mutlu Yarınlar Demek

Kangal ilçe programı kapsamında İmam Hatip Ortaokulu'nda ana sınıfının açılışı da gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Bir Süre Önce Vefat Eden Ünsal ve Göktaş'a Taziye Ziyareti

Vali Salih Ayhan ve beraberindekilerle birlikte, geçtiğimiz günlerde vefat eden Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal'ın ve Kangal ilçesi sakinlerinden 70 yaşında yaşamını yitiren Ahmet Göktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Köy Konağında Köy Halkı ile Sohbet Edildi

Kangal ilçesi programları Kangal'ın Deliktaş köyündeki Aşık Ruhsati Anı Evi'nde köy halkı ile yapılan sohbet ve Ruhsati'nin eserlerinin seslendirilmesi ile sonrası sona erdi.

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