Kandıralı çocuklardan Atatürk müzesine ziyaret

18.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:11

İzmit Belediyesi tarafından ilçeye getirilen "Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te" müzesini ziyaret eden Kandıralı öğrenciler, gördükleri eşyalar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Açıldığı ilk günden itibaren İzmit halkının yanı sıra, okullar tarafından yoğun ilgi gören "Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te" müzesine çevre ilçelerden ilgi de gün geçtikçe artıyor. Kartepe, Başiskele, Derince ve Gölcük ilçelerinden gelen öğrenci ve vatandaşları misafir eden müze, son olarak Kandıra Akçakoca İlkokulu öğrencilerini ağırlandı. Velilerin de eşlik ettiği ziyarette, öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'e, annesi Zübeyde Hanım'a ve Fikriye Hanım'a ait özel eşyaları görmenin mutluluğunu yaşadı.



Rehber eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, kendilerine Atatürk'ü bu kadar detaylı şekilde tanıma imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. Ziyarette çocuklar, müzenin kurucusu Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger ile fotoğraf çektirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA