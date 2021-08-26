Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı

Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce göletlere 64 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce göletlere 64 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2021 yılı için Kandıra sınırları içerisinde bulunan Kocakaymaz (Ütük), Arıklar ve Safalı göletlerine Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 64 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Su ürünleri mühendisi Eyüp Yaşar ve Melis Bilir Güzel ile birlikte balık bırakma programına katılan

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, "Bakanlığımızca yürütülmekte olan iç su kaynaklarımızın balıklandırma çalışmalarının başta amatör balıkçılık olmak üzere iç sularda kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlamasını amaçlıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı
Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Orman yangınıyla ilgili tutuklanan zanlıyı ihbar eden genç kadın konuştu: Sevgilim değil yakın köylüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Muslera Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kandıra'daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:56:31. #1.15#

title