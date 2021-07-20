Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdiği denizde kaybolan 1 genç hayatını kaybederken, ekipler tarafından kurtarılan ve hayati tehlikesi olan 1 genç ise hastaneye kaldırıldı.

Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdiği denizde kaybolan 1 genç hayatını kaybederken, ekipler tarafından kurtarılan ve hayati tehlikesi olan 1 genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarından Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kumcağız plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki genç yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, denizde kaybolan iki genç sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, denizden çıkartılan O.Y. isimli gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, hayati tehlikesinin olduğu anlaşılan M.Y. ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden O.Y.'nin cenazesi ise otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kandıra'da denizde kaybolan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aslı Aktaş Aksoy

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