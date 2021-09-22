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Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması

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Kandıra Belediyesi hizmet binasında peyzaj çalışması

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında ekipler peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Kandıra Belediyesi yeni hizmet binası çalışmaları kapsamında peyzaj imalatları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen hizmet binasının kısa sürede açılarak Kandıralıların hizmetine sunulması planlanıyor. Hizmet binasının tamamlanmasıyla Kandıra Belediyesi birimlerinin tek merkezde hizmet vermesi sağlanacak.

BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Büyük oranda tamamlanan Kandıra Belediyesi yeni hizmet binası projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Hem bina içindeki hem de dışındaki çalışmaları eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, hummalı bir şekilde çalışıyor.

PEYZAJ İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Kandıra Belediye Hizmet Binası ikmal inşaatında, bina çevre düzenleme ve peyzaj imalatları devam ediyor. Aynı şekilde, konferans salonu imalatları alüminyum doğrama montajları, modüler ofis bölme imalatları ve laminat parke yer döşeme kaplaması yapılması imalatları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR'E AİT

Kandıra Akdurak Mahallesi'nde yapılan yeni belediye binası 491 ada 1 parselde inşa edildi. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait arazi üzerinde yapılan belediye hizmet binası toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

ÜÇ BLOK ŞEKLİNDE YAPILDI

Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek ve tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak.

MECLİS SALONU İKİNCİ KATTA OLACAK

Yapının zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.

13.893 METREKARE KULLANIM ALANI

Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapı, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere kazandırdığı belediye hizmet binalarından birisi olacak. Kandıra Belediyesi için inşa edilen yeni yapı da diğer hizmet alanları gibi modern bir bina olacak.

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