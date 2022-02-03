Kandil Simiti Tarifi | Mahlepli ve Mahlepsiz Kandil Simidi tarifi! 1 tane Kandil Simidi kaç kalori?

Bir kandil geleneği olan Kandil Simidi, özellikle üç aylarda sık sık pişirilir ve dağıtılır. Pastanelerde yapılan ve dağıtılan kandil simitlerinden daha ekonomik ve daha lezzetli tam kıvamında kıyır kıyır Kandil Simidi yapmak isterseniz Mahlepli ve mahlepsiz Kandil Simiti tarifimiz burada!

KANDİL SİMİTİ TARİFİ MAHLEPLİ!

Malzemeler:

4,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz mahlep

125 gr margarin

½ çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1,5 çay bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

3 adet yumurta akı

Susam

Arzuya göre çörek otu

Hazırlanışı:

Derin bir karıştırma kabının içine unu eleyin. Kabartma tozu ve toz mahlebi koyup ortada bir yuva açın.

Margarin, sıvıyağ, yumurta, yoğurt, şeker, sirke ve tuzu da ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin.

Yumurta aklarını ve susamı iki ayrı kâseye alın. Yumurta aklarını iyice çırpın.

aklarını ve susamı iki ayrı kâseye alın. Yumurta aklarını iyice çırpın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve elinizle küçük bir simit şekli vererek uçlarını birleştirin. Simitleri önce yumurta akına sonra susama batırın ve pişirme kâğıdı serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 °C fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Aradaki tek fark, mahlep katılıp katılmamasıdır. Aşağıdaki malzemeleri, yukarıdaki tarifle aynı şekilde yapabilirsiniz.

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

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