Kandil mesajları resimli! 18.02.2021 Kandil! Bugün ne Kandili! En güzel Kandil mesajları!
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Kandil mesajları resimli! 18.02.2021 Kandil! Bugün ne Kandili! En güzel Kandil mesajları!

18.02.2021 08:50 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:55
Kandil mesajları resimli! 18.02.2021 Kandil! Bugün ne Kandili! En güzel Kandil mesajları!

Kandil orucuna sabah niyet edilir mi? Bugün Kandil mi? Regaip Kandili! Kandil mesajları! En anlamlı Kandil mesajları! Kandil mesajları resimli! 18.02.2021 Kandil! Bugün ne Kandili! En güzel Kandil mesajları!

En güzel Kandil mesajları! Resimli Kandil mesajları! Regaip Kandili! Bugün ne Kandili? Kandil mesajları resimli! 18.02.2021 Kandil! Bugün ne Kandili! En güzel Kandil mesajları!

KANDİL MESAJLARI RESİMLİ

-Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, umutlu ve sevgi dolu kandiller olması dileğiyle... Hayırlı Kandiller.

-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Kandil mesajları resimli! 18.02.2021 Kandil! Bugün ne Kandili! En güzel Kandil mesajları!

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

-Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun.

-Mekke ufuklarında Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin selam ve şefaati üzerimize olması dileğiyle Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.

Kandil mesajları resimli! 18.02.2021 Kandil! Bugün ne Kandili! En güzel Kandil mesajları!
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