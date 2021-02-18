Kandil günü oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları! Kandillerde günü oruç tutulur mu?
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Kandil günü oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları! Kandillerde günü oruç tutulur mu?

18.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:16
Kandil günü oruç tutulur mu? Diyanet fetvaları! Kandillerde günü oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Kandil günü oruç tutulur mu konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Kandil günü oruç tutulur mu?

Dini konularda araştırma yapanlar Kandil günü oruç tutulur mu konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Kandil günü oruç tutulur mu konusunda fetva yayınladı. Peki, Kandil günü oruç tutulur mu? İşte, detaylar

KANDİL GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

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