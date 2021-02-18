Kandil bugün mü? 18 Şubat bugün kandil mi? 2021 Dini gün ve geceler
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Kandil bugün mü? 18 Şubat bugün kandil mi? 2021 Dini gün ve geceler

18.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 08:48
Kandil bugün mü? 18 Şubat bugün kandil mi? 2021 Dini gün ve geceler

Kandil bugün mü, bugün kandil mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2021 yılının ilk kandili olan mübarek Regaip kandili hakkında aramalar yapılıyor. 18 Şubat bugün kandil mi? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı resmi takvimine göre eda edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün üç aylardan brincisi olan Recep Ayının başlangıç tarihidir. İşte Kandil bugün mü? sorusunun yanıtı ve Diyanet İşleri Başkanlı tarafından açıklanan dini günler takvimi...

KANDİL BUGÜN MÜ?

2021 dini gün ve gecelerin yer aldığı takvime göre 18 Şubat yani bugün Regaip kandilidir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regaibiye" denilen şiirler yazılmıştır. Reg,ib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Recep ayının fazileti iyilik ayı: Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

KANDİL NE DEMEKTİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

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