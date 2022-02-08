Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, nereli?

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Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman birbirinden dizisinde rol alan isimlerden biri de Kanbolat Görken Aslan'dır. Merak uyandıran isim hakkında Kanbolat Görkem Arslan kimdir sorusunun yanıtı araştırılmakta. Geçtiğimiz sezon Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan hakkında Kuruluş Osman'daki Savcı Bey "Kanbolat Görkem Arslan" kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılmakta.

Kanbolat Görkem Arslan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman'da 2. sezona katılan Savcı karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı araştırılmakta. Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Savcı Bey gerçek ismi nedir? Kanbolat Görkem Arslan nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...

Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini "Kanbolat Görkem Arslan" canlandırmaktadır.

Kuruluş Osman'da Savcı Bey karakterini kim canlandırıyor? Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Saru Batu Savcı Bey (d.1249 – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed/ Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980, Düzce doğumlu Türk oyuncu.

Kanbolat Görkem Arslan doğum tarihi : 4 Kasım 1980

Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında : 39 yaşında

Kanbolat Görkem Arslan aslen nereli : Düzce

Kanbolat Görkem Arslan burcu ne : Akrep

Tiyatro:

2015 : Tatyana

2016 : Köpeklerin İsyan Günü

Sinema:

2009 : Hayatın Tuzu

2009 : Teslimiyet

2011 : Yurt :

2013 : Daire

2019 : Enes Batur Gerçek Kahraman

Dizi:

2004 : Çemberimde Gül Oya

2006-07 : Hatırla Sevgili

2007-08 : Asi

2009 : Ayrılık

2010 : Ezel : Mesut Süre

2010-11-12 : Yer Gök Aşk

2013 : Tatar Ramazan

2015-2016 : Poyraz Karayel

2016-2017 : Hayat Bazen Tatlıdır

2018 : Servet

2018 : Bir Deli Rüzgâr

2020- : Kuruluş Osman

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Kuruluş Osman, Gündem, Magazin, Haber

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