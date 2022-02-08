Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, nereli?
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Kuruluş Osman birbirinden dizisinde rol alan isimlerden biri de Kanbolat Görken Aslan'dır. Merak uyandıran isim hakkında Kanbolat Görkem Arslan kimdir sorusunun yanıtı araştırılmakta. Geçtiğimiz sezon Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan hakkında Kuruluş Osman'daki Savcı Bey "Kanbolat Görkem Arslan" kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı araştırılmakta.
Kanbolat Görkem Arslan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman'da 2. sezona katılan Savcı karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatı araştırılmakta. Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Savcı Bey gerçek ismi nedir? Kanbolat Görkem Arslan nereli ve kaç yaşında? Tüm bilgiler haberimizde...
Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey karakterini "Kanbolat Görkem Arslan" canlandırmaktadır.
Saru Batu Savcı Bey (d.1249 – ö. M.1287, Domaniç Akmeşhed/ Alçay). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.
Kanbolat Görkem Arslan 4 Kasım 1980, Düzce doğumlu Türk oyuncu.
Kanbolat Görkem Arslan doğum tarihi : 4 Kasım 1980
Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında : 39 yaşında
Kanbolat Görkem Arslan aslen nereli : Düzce
Kanbolat Görkem Arslan burcu ne : Akrep
Tiyatro:
2015 : Tatyana
2016 : Köpeklerin İsyan Günü
Sinema:
2009 : Hayatın Tuzu
2009 : Teslimiyet
2011 : Yurt :
2013 : Daire
2019 : Enes Batur Gerçek Kahraman
Dizi:
2004 : Çemberimde Gül Oya
2006-07 : Hatırla Sevgili
2007-08 : Asi
2009 : Ayrılık
2010 : Ezel : Mesut Süre
2010-11-12 : Yer Gök Aşk
2013 : Tatar Ramazan
2015-2016 : Poyraz Karayel
2016-2017 : Hayat Bazen Tatlıdır
2018 : Servet
2018 : Bir Deli Rüzgâr
2020- : Kuruluş Osman