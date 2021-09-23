- Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketinde 350 ev yıkıldı

KANARYA ADALARI - İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'daki yanardağ felaketinde lavlar 350 evi yıktı.

Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası olan La Palma'daki Cumbre Viejo Yanardağı 19 Eylül Pazar günü faaliyete geçmişti. Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ederken, lavların yerleşim bölgelerine ilerlemesi sonucu oluşan hasar da büyüyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada, lavlar nedeniyle 166.2 hektarlık alanın yok olduğu, 350 evin de yıkıldığı ifade edildi. Bölgede 4 günde meydana gelen maddi hasarın 400 milyon euroya yaklaştığı belirtildi. Yanardağ çevresinde hava siyah kül bulutlarıyla kaplanırken, şimdiye dek günde 8 bin ila 10 bin ton kükürt dioksit yayıldığı aktarıldı.

Bugüne kadar 6 binden fazla kişinin yanardağdan akan lav nedeniyle tahliye edildiği adada volkanik aktivitenin devam etmesi bekleniyor. Lavların günlük ortalama 700 metre ilerlediğini kaydeden uzmanlar, bu şekilde devam ettiği takdirde lavların denize ulaşmasının 2 haftayı bulabileceğini ifade etti. Uzmanlar ayrıca, lavların denize ulaşması halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlar nedeniyle ortaya çıkacak gazların bölge sakinleri için tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü dün yanardağdaki patlamaların 24 ila 84 gün daha devam edebileceğini açıklamıştı. Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres ise yaptığı açıklamada, lavların denize doğru 12 saatte 12 metre hızla çok yavaş bir şekilde ilerlediğini ancak denize ulaşıp ulaşamayacağını henüz bilmediklerini ifade etmiş, bu konuda tedbirli olduklarını söylemişti.

Asit yağmuru bekleniyor

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı yetkilisi Ruben del Campo da La Palma'daki yanardağdan çıkan zehirli gazlar nedeniyle Kanarya Adaları'nda asit yağmurları beklendiğini ancak yağışın zayıf olacağını düşündüklerini belirtmişti. Campo, asit yağmurlarının düşük bir ihtimalle bu gece ya da yarın İspanya'ya ulaşabileceğini de ifade etmişti.