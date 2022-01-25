Kanaması olan hasta Mardin'de ilk kez uygulanan V-Notes cerrahisiyle tedavi edildi

Mardin'de kanama şikayeti olan 53 yaşındaki hasta ilk kez uygulanan V-Notes cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

MARDİN (AA) - Mardin'de kanama şikayeti olan 53 yaşındaki hasta ilk kez uygulanan V-Notes cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, V-Notes olarak adlandırılan karın duvarına hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik aletler eşliğinde, doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem uygulanmaya başladı.

Yoğun vajinal kanama şikayeti ile başvuran bir hastaya, Perinatoloji Uzmanı Op. Dr. Kenan Kırteke ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Tammo tarafından V-Notes yöntemi başarıyla uygulandı.

Sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Mardin'de ilk

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Kırteke, bu ameliyatların 2-3 yıllık süreçte dünyada yaygın olarak uygulanmaya başladığını, Mardin'de ise ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Kırteke, bu yöntemin özellikle kozmetik açıdan daha iyi sonuçları olduğunu, hastanın normal yaşantısına dönmesinin daha hızlı gerçekleştiğini dile getirerek, "Cerrahi sırasında kanama miktarı da daha az oluyor, cerrahlara ameliyat sırasında kolaylık sağlıyor. Ameliyatımız yaklaşık 1,5 saat sürdü, sıkıntısız geçti." diye konuştu.

Hastanın kardeşi ise ilgililere teşekkür ederek, "Ablam şifaya kavuştu çok mutluyuz. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Kabak da bu tür yöntemlerin uygulanması için hastanenin tüm olanaklara sahip olduğunu belirtti.