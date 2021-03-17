Son dakika haberleri | Kanalizasyon borusunun altında kalan hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kanalizasyon borusunun altında kalan hayatını kaybetti Gaziantep'te yapımı devam eden bir okulun inşaat bahçesinde döşenen beton kanalizasyon borusunun altında kalan 52 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Kanalizasyon borusunun altında kalan hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapımı devam eden bir okulun inşaat bahçesinde döşenen beton kanalizasyon borusunun altında kalan 52 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi, Oruç Reis sokak yapımı devam eden Turizm Uygulama Oteli inşaatının bahçesinde meydana geldi. İnşaatın kanalizasyon borusunu döşeyen 7 çocuk babası 52 yaşındaki Reşat Aday, çöken kanalizasyon borusunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kanalizasyon borusunun altında kalan işçi için itfaiye ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. Borunun altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. 52 yaşındaki Reşat Aday'ın cenazesi Nizip devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL