Kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu, hayatını kaybetti
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Kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Süleyman İLTER - Haberler | Güncel
Kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu, hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu Oruç (39), yaşamını yitirdi.

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MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde  kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu Oruç (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, Ortaca-Sarıgerme yolu Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Bir otelin bahçe işleriyle ilgilenen 2 çocuk annesi Arzu Oruç'tan haber alamayan yakınları, meraklanıp aramaya çıktı. Oruç'un kullandığı traktör, kanala devrilmiş halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen traktör, vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Arzu Oruç'un cenazesi, ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kanala devrilen traktörün sürücüsü Arzu, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman İLTER

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