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Kanal Kütahya projesinde takas işlemleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kanal Kütahya projesinde takas işlemleri devam ediyor

Kanal Kütahya projesinin uygulama alanlarında şahıslara ait taşınmaz mülklerin Belediyeye ait taşınmazlar ile takas işlemleri devam ediyor.

Kanal Kütahya projesinin uygulama alanlarında şahıslara ait taşınmaz mülklerin Belediyeye ait taşınmazlar ile takas işlemleri devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Projemizin uygulamasına katkı sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kanal Kütahya Projesinin uygulama alanında yer alan şahıslara ait mülklerin takas işlemleri devam ediyor. Son olarak, Siner Mahallesinde 6 bin 600 metrekarelik taşınmazını, Kütahya Belediyesine ait taşınmaz ile takas eden Hülya Helvacıoğlu, Başkan Işık ile makamda bir araya geldi. takas imza töreninde konuşan Başkan Işık, "Kanal Kütahya Projemizin Siner Mahallesindeki kısmında geçtiği alandaki mülkiyet sahiplerinden Sayın Hülya Helvacıoğlu hemşerilerimizle bir aradayız. Yaklaşık 6 bin 600 metrekarelik taşınmazını, Belediyemizin elindeki taşınmazlarla takas ederek Kanal Kütahya Proje alanımızın uygulamaya geçmesine katkıda bulundu. Kendisine ve tüm aile bireylerine teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve şehrimizin güzel insanları için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Taşınmaz mülkünü, Kütahya Belediyesine ait taşınmaz mülk ile takas eden Hülya Helvacıoğlu ise, "Başlamış olduğunuz bu yolda size başarılar diliyorum. Hepimiz için, Kütahya için hayırlı uğurlu olur" sözleri ile duygularını ifade etti. - KÜTAHYA

Kanal Kütahya projesinde takas işlemleri devam ediyor

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Haber: Kanal Kütahya projesinde takas işlemleri devam ediyor - Haberler
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