Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
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Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı Sazlıdere barajı kenarında bulunan alanda hazırlıklar tamamlandı.

Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı Sazlıdere barajı kenarında bulunan alanda hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ayrı ayrı incelemelerde bulundukları alan, drone ile havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumartesi günü temeli atılacak Kanal İstanbul'un şantiye alanında incelemelerde bulundu. Aynı saatlerde projeye karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sazlıdere Barajı kenarında bulunan İSKİ tesislerinde incelemelerde bulundu. Her iki alan da drone ile havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alan havadan görüntülendi - Haberler
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