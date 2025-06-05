KANAL D YAYIN AKIŞI: 5 Haziran 2025 bugün TV'de neler var? Kanal D yayın akışında bu akşam hangi dizi ve programlar var?

KANAL D YAYIN AKIŞI: 5 Haziran 2025 bugün TV'de neler var? Kanal D yayın akışında bu akşam hangi dizi ve programlar var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 Haziran 2025 Perşembe günü, televizyon ekranları izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Kanal D'nin yayın akışında hangi yapımlar var? İşte, güncel yayın akışı listesi…

5 Haziran 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar ise büyük merak konusu. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? 5 Haziran KANAL D yayın akışı nedir? İşte, detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI (5 HAZİRAN)

07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Ortadirek Şaban (Türk Filmi)

22:00 Ortadirek Şaban (Tekrar)

23:45 Çember: Sırlar Apartmanı (Film)

02:00 Çember: Sırlar Apartmanı (Tekrar)

03:30 Yargı (Tekrar)

05:00 Poyraz Karayel (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI: 5 Haziran 2025 bugün TV'de neler var? Kanal D yayın akışında bu akşam hangi dizi ve programlar var?Kanal D yayın akışı

KANAL D 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Kanal D, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından biri olarak, Türksat 4A uydusu üzerinden hem SD hem de HD kalitesinde yayın yapmaktadır. Uydu alıcınız veya televizyonunuz aracılığıyla Kanal D'yi izlemek için aşağıdaki güncel frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

Kanal D Güncel Frekans Bilgileri (2025)

SD Yayın (Standart Çözünürlük)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı

18 yıllık sır perdesi aralandı! Damada 'namus' infazı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.