KANAL D YAYIN AKIŞI: 5 Haziran 2025 bugün TV'de neler var? Kanal D yayın akışında bu akşam hangi dizi ve programlar var?

5 Haziran 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar ise büyük merak konusu. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? 5 Haziran KANAL D yayın akışı nedir? İşte, detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI (5 HAZİRAN)

07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Ortadirek Şaban (Türk Filmi)

22:00 Ortadirek Şaban (Tekrar)

23:45 Çember: Sırlar Apartmanı (Film)

02:00 Çember: Sırlar Apartmanı (Tekrar)

03:30 Yargı (Tekrar)

05:00 Poyraz Karayel (Tekrar)

Kanal D yayın akışı

KANAL D 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Kanal D, Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından biri olarak, Türksat 4A uydusu üzerinden hem SD hem de HD kalitesinde yayın yapmaktadır. Uydu alıcınız veya televizyonunuz aracılığıyla Kanal D'yi izlemek için aşağıdaki güncel frekans bilgilerini kullanabilirsiniz:

Kanal D Güncel Frekans Bilgileri (2025)

SD Yayın (Standart Çözünürlük)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)