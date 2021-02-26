Kanal D | Şarkılar Bizi Söyler 1. bölüm izle! Şarkılar Bizi Söyler ilk bölüm full HD izle! Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin kulakların pasını silmeye geleceği yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında başladı! Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümü izlemek için haberimizdeki linkten yararlanabilirsiniz! Kanal D Şarkılar Bizi Söyler 1. bölüm izle! Şarkılar Bizi Söyler ilk bölüm izle!

Haftalardır ekranlarda tanıtımı yapılan Şarkılar Bizi Söyler programı bu akşam başlıyor! İbo Show gibi yine Poll Prodüksiyon - Polat Yağcı'nın yapımcılığını yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programının Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunuyor! Programa her hafta farklı isimler konuk olacak ve televizyon karşısındaki izleyenlere müzik ziyafeti sunuluyor! İşte, Kanal D Şarkılar Bizi Söyler 1. bölüm izle! Şarkılar Bizi Söyler ilk bölüm full HD izle! Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KANAL D ŞARKILAR BİZİ SÖYLER İLK BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 1. BÖLÜMDE NELER OLDU? KONUKLAR KİMLER?

ŞARKILAR, MÜSLÜM GÜRSES'İ SÖYLEDİ...

Göz kamaştıran sahnesinde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümünde Türk Müziği'nin unutulmayan efsanesi Müslüm Gürses'in şarkıları söylenecek. Programın üç usta isminin keyifli, eğlenceli sohbetlerinin yanı sıra arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarıyla renklenen bölümde sürprizler de olacak. Gürses'in hayatına dair anılar canlanacak, duygusal anlar yaşanacak.

Birbirinden ünlü konuklar ve sürprizlerle, her Perşembe akşamı unutulmaz anların yaşanacağı programda, sevilen şarkılar, görkemli bir orkestra eşliğinde Türk müziğinin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun'un yorumuyla hayat bulacak; klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici de onlara eşlik edecek.