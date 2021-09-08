Kanal D'nin yeni dizisi "Yargı"nın afişi yayınlandı..."Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!"
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Kanal D'nin yeni dizisi "Yargı"nın afişi yayınlandı..."Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!"

Kanal D'nin yeni dizisi 'Yargı'nın afişi yayınlandı...'Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çok yakında izleyici ile buluşacak dizinin senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin yer alıyor.

Çok yakında izleyici ile buluşacak dizinin senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin yer alıyor.

 Yargı sürükleyici hikayesiyle de bu sezonun en iddialı dizileri arasında yer alıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren 'Yargı', bir avukatla savcının bir cinayet vakasıyla yollarının kesişmesini ve bunun onların hayatında dönüşü olmayan bir kırılma noktası yaratmasını konu alıyor.

"En yakınındakine bile ne kadar güvenebilirsin?" sorusunu sordurtan 'Yargı' çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kaynak: Hürriyet

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Kanal D'nin yeni dizisi "Yargı"nın afişi yayınlandı..."Aileden birine ait utanç, ömür boyu gölgen olur!" - Haberler Magazin
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