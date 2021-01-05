Kanal D'nin komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası'nın ismi değişti
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Kanal D'nin komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası'nın ismi değişti

05.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:54

Kanal D ekranlarında büyük bir beklenti ile yayınlanan ancak ilk bölümlerin ardından istenilen reytingi alamayan İyi Aile Babası'nın ismi Babam Çok Değişti'ye çevrildi. Dizinin oyuncu kadrosuna Naz Elmas da dahil oldu.

Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası, ilk bölümlerin ardından reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayınca dizinin senaristi değiştirilmişti. Dizinin yeni senaristi Birol Güven oldu.

DİZİNİN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Birol Güven'in gelişi ile birlikte dizinin ismi de değiştirildi ve "Babam Çok Değişti" olarak açıklandı. Güldür Güldür Show ile çok sevilen Çağlar Çorumlu'nun yanı sıra Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyoncu, Timur Acar gibi güçlü oyuncuların yer aldığı diziye bir de sürpriz isim konuk oluyor.

Kanal D'nin iddialı dizisi İyi Aile Babası'nın ismi değişti

NAZ ELMAS DA KADROYA DAHİL OLUYOR

Uzun süredir ekranda olmayan Naz Elmas, dizinin oyuncu kadrosuna dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre Naz Elmas, dizide Çağlar Çorumlu'nun oynadığı Mehmet Ali'nin eski aşkı "Deniz" rolüyle 3 bölüm için konuk oyuncu olacak.

Kanal D'nin iddialı dizisi İyi Aile Babası'nın ismi değişti
Kanal D'nin komedi türündeki dizisi İyi Aile Babası'nın ismi değişti
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