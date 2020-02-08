: Kanal d haber ve hürriyet gazetesi'ne ödül

08.02.2020 01:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:48

ADANA'da, 5 Ocak Gazetesi'nin 21'inci kuruluş yıldönümü gecesinde Kanal D Ana Haber Başkanı Buket Aydın'a 'Yılın Ana Haber Sunucusu', Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök'e ise 'Yılın Köşe Yazarı' ödülü verildi.

Adana 5 Ocak Gazetesi'nin 21'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla kentteki bir otelde, gazetenin imtiyaz sahibi Savaş Çokduygulu'nun ev sahipliğinde gece düzenlendi. Geceye Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana eski Valisi Mustafa Büyük, Adana eski Valisi Cahit Kıraç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, iş adamları ve gazeteciler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Çokduygulu, 5 Ocak Gazetesi'nin 21 yıllık yayın hayatında sadece Adana için yayımcılık yapmasından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, 5 Ocak ailesinin işi de gücü de Adana'dır. Biz çamura, çirkefe asla bulaşmamayı önce kendimiz, sonra Adana için söz vermiştik. 21 yıl önce verdiğimiz bu sözümüzü de sürdürüyoruz dedi.

BUKET AYDIN'A 'YILIN ANA HABER SUNUCUSU' ÖDÜLÜ

Gazetenin tanıtım filminin ardından ödül törenine geçildi. Törende Kanal D Ana Haber Başkanı Buket Aydın'a 'Yılın Ana Haber Sunucusu' ödülünü, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş takdim etti. Yerel medyanın çok önemli olduğuna vurgu yapan ve ödül töreni için haber bültenini bırakıp geldiğini belirten Aydın, Ülke olarak üzücü bir dönemden geçiyoruz. Ne yazık ki felaketler arka arkaya geliyor. Öncelikle bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Devamlı kutuplaşmadan bahsediyoruz ancak bunun için bir şey yapmıyoruz. Bunun önüne geçmek için bir şeyler yapan halkımız var ve en önemlisi de bu bence. Her felakette olduğu gibi tek yürek olabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Kalbimiz Elazığ, Malatya ve Van için attı. Bu ödülü de halkımız için alıyorum diye konuştu.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'E 'YILIN KÖŞE YAZARI' ÖDÜLÜ

Törende, 'Yılın Köşe Yazarı' ödülüne layık görülen Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ertuğrul Özkök'e ise ödülünü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takdim etti. Özkök, Ben hayatı boyunca çok az ödül almış bir insan olarak, ödülün keyfini çıkarmak istiyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim dedi.

Ödüle layık görülenlerin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Ezgi Türkoğlu keman dinletisi sundu.

Kaynak: DHA

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