Kanal D'de hangi film var? Kupa (The Cup) Filmi! Kupa (The Cup) filmi konusu nedir? Kupa (The Cup) filmi oyuncuları kimdir?
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Kanal D'de hangi film var? Kupa (The Cup) Filmi! Kupa (The Cup) filmi konusu nedir? Kupa (The Cup) filmi oyuncuları kimdir?

10.03.2021 03:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 03:54
Kanal D'de hangi film var? Kupa (The Cup) Filmi! Kupa (The Cup) filmi konusu nedir? Kupa (The Cup) filmi oyuncuları kimdir?

2011 yapımı biyografi , dram, spor türlerindeki Kupa (The Cup) filmi başrollerini Brendon Gleeson ve Daniel Mcpherson paylaşıyor. Kanal D'de hangi film var? Kupa (The Cup) Filmi! Kupa (The Cup) filmi konusu nedir? Kupa (The Cup) filmi oyuncuları kimdir? Kupa (The Cup) oyuncuları ve kadrosu!

10 Mart Çarşamba günü Kanal D ekranlarında 01.15 ekranlarda olan Kupa (The Cup)filmi yayınlanacak. Aksiyon biyografi, drama türlerinde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Kupa (The Cup) filmi yönetmenliğini Simon Wincer yaptı. Kanal D'de hangi film var? Kupa (The Cup) Filmi! Kupa (The Cup) filmi konusu nedir? Kupa (The Cup) filmi oyuncuları kimdir? Kupa (The Cup) oyuncuları ve kadrosu! merak ediliyor. İşte detaylar!

KUPA (THE CUP) KONUSU NEDİR?

Özgür Willy'nin yönetmeninden tüm dünyanın dikkatini çeken ve iki ulusun kalbini kazananunutulmaz bir yarışın gerçek hikâyesi…

Binicilik dünyasının birçok önemli yarışı vardır: Kentucky Yarışları, Dubai Dünya Kupası ve benzerleri… Ancak hiçbiri Melbourne Kupası'yla kıyaslanamaz. Katılımcılar yarıştan 1 ay önceden çalışmaya başlamaktadır. Kupa'da ünlü jokey Ray Oliver'ın oğlu Damien Oliver da atı Media Puzzle ile birincilik için yarışacak olanlardan biridir.

Damien'ın antrenörü Dermot Weld'in en büyük rakibi Dubai Prensi Sheikh Mohammed son iki kupada atı Godolphin'le ikinci olmuştur ve bu defa kesinlikle birinci olmayı hedeflemektedir.

KUPA (THE CUP) FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU!

Kupa (The Cup) filminin oyuncuları ve kadrosunda, Brendon Gleeson, Daniel Mcpherson, Stephen Curry, Bill Hunter, Tom Burlinson ve Jodi Gordon yer alıyor.

Kanal D'de hangi film var? Kupa (The Cup) Filmi! Kupa (The Cup) filmi konusu nedir? Kupa (The Cup) filmi oyuncuları kimdir?
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