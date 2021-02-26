Kanal D de hangi film var? Dinazorlar Çağı Filmi! Dinazorlar Çağı konusu nedir? Dinazorlar Çağı oyuncuları kimdir?

2013 yapımı aksiyon ve bilim kurgu türü filmi başrollerini Treat Williams, Ronny Cox ve Jillian Rose Reed paylaşıyor. Kanal D de hangi film var? Dinazorlar Çağı Filmi! Dinazorlar Çağı konusu nedir? Dinazorlar Çağı oyuncuları kimdir? Dinazorlar Çağı oyuncuları ve kadrosu!

26 Şubat Cuma günü Kanal D ekranlarında 00.15 ekranlarda olan Dinazorlar Çağı TV'de ilk kez yayınlanıyor.Aksiyon ve bilim kurgu türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Dinazorlar Çağı filmi yönetmenliğini Joseph J. Lawson yaptı. Kanal D de hangi film var? Dinazorlar Çağı Filmi! Dinazorlar Çağı konusu nedir? Dinazorlar Çağı oyuncuları kimdir? Dinazorlar Çağı oyuncuları ve kadrosu! merak ediliyor. İşte detaylar!

DİNAZORLAR ÇAĞI FİLMİ! DİNAZORLAR ÇAĞI KONUSU NEDİR?

2013 Dinazorlar Çağı filminin konusu bilimsel bir keşif, dinozorların Dünya yüzeyine dönmesini sağlar. Ancak avcıların Los Angeles sokaklarına sığınmak için kaçmasıyla deneyim felakete dönüşür.

DİNAZORLAR ÇAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU!

Dinazorlar Çağı filminin oyuncuları ve kadrosunda, Treat Williams, Ronny Cox, Jillian Rose Reed, Joshua Michael Allen, Max Aria, Johannes Gotz, Julia Paul ve Arthur Richardson yer alıyor.