Kanal D davetinde şıklık yarışı yaşandı

Geceye Kanal D yapımlarının oyuncu ve ekiplerinin yanı sıra sinema, tiyatro, müzik, televizyon ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri katıldı. Boğaz manzaralı konser alanında düzenlenen davette buluşan ünlü isimler, uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya geldiler. Ardından Kanal D'nin sevilen programı ' Şarkılar Bizi Söyler 'i izlemek için konser alanına geçildi.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici 'nin programı ilk kez stüdyo dışında ve canlı yayında seyirciyle buluştu. Gecenin bir diğer sürprizi de Kanal D'nin yıldız isimlerinin sahne alarak şarkı söylemesi oldu.

Sevilen dizi 'Baht Oyunu'nun oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Hande Subaşı, Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızlarından Safa Sarı ve sevilen şarkıcı Ayla Çelik sürpriz şarkılarla sahne alarak geceye renk attı.

Kanal D'nin yeni yayın dönemi için hazırladığı "Başrol Sensin" temalı tanıtım filmi gecede ilk kez yayınlandı.

Büyük beğeni toplayan tanıtım filmi #BaşrolSensin etiketi ile Twitter'ın trendleri arasında zirvede yer aldı.

Ev sahipliğini Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı'nın yaptığı geceye; Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, cemiyet hayatının öne çıkan isimleri İbrahim-Emra Çarmıklı, Kanal D yöneticileri, yapımcılar Ekrem Çatay, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Abdullah Oğuz, Cemal Okan, Mehmet Yiğit Alp, Fatih Enes Ömeroğlu, Pelin Akat ve İlker İnanoğlu, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hande Subaşı, Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Ece Üner, Defne Kayalar, Özlem Yıldız, Hüseyin Avni Danyal, Atakan Arslan, Nur Tuğba Namlı, Tara de Vries, Elif Yılmaz, Burak-Seda Akkul gibi birçok ünlü isim katıldı.