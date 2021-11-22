KANAL D Çok Güzel Hareketler 2 canlı izle! ÇGHB 2 son bölüm izle! Çok Güzel Hareketler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yıllardır takip edilen programlardan biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Çok Güzel Hareketler 2 izleyicileri Kanal D canlı izleme linkini araştırıyor. KANAL D Çok Güzel Hareketler 2 canlı izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 - yeni bölüm fragmanı! Çok Güzel Hareketler 100. bölüm fragmanı yayımlandı mı?
KANAL D Çok Güzel Hareketler 2 canlı izle! Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yine Yılmaz Erdoğan'ın yer almaması izleyicileri meraka düşürdü! Çok Güzel Hareketler bunlar 100. bölüm fragmanında programı Eser Yenenler sunuyor! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 CANLI İZLE!
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ÇGHB 2 yeni bölümü 22 Kasım 2021 Pazartesi akşam ekranlara gelecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU
- Atakan Çelik
- Ayşegül Yılmaz
- Batuhan Soyaslan
- Begüm Çağla Taşkın
- Cemile Canyurt
- Cihan Talay
- Ecem Bayır
- Eda Nur Hancı
- Engin Demircioğlu
- Evliya Aykan
- Ezgi Özyürekoğlu
- Fatih Öztürk
- Fatma Tezcan
- Gözde Şencan
- Gürhan Altundaşar
- Hamza Yazıcı
- Hilmi Deler
- Metin Pıhlıs
- Ozan Yiğit
- Safa Sarı
- Sema Özkan
- Yasin Çam
- Ali Özün Aydın
- Arif Güloğlu
- Arzu Susantez
- Birsel Kılınçcı
- Cansu Mumcu
- Cenan Adıgüzel
- Didem Ruhi
- Ebru Yücel
- Emin Oğuz Çelebi
- Emre Aslan
- Hacı Ahmet Ak
- Hande Özen
- Nazlı Senem Ünal
- Ömer Faruk Çavuş
- Selen Esen
- Talha Karcı
- Tuğba Yılmaz
- Yeşim Dursun
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