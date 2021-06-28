Kanal D canlı izle! 28 Haziran Kanal D Aşkın Tarifi canlı yayın izle!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 28 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Kanal D canlı izle! 28 Haziran Kanal D Ada Masalı canlı yayın izle!
Yeni sezona başlayan Masterchef yarışması büyük heyecanla devam ediyor. Yeni bölümü ile bugün yayınlanacak Masterchef canlı izle! TV8 canlı yayın izle! 28 Haziran TV8 canlı yayın izle!
28HAZİRAN PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
04:30Bodrum Masalı
07:00Sihirli Annem
09:00Neler Oluyor Hayatta
11:00Yaprak Dökümü
13:15Gelinim Mutfakta
16:00Aşk-ı Memnu
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Aşkın Tarifi
23:45Baht Oyunu