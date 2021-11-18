Kanal D Camdaki Kız canlı izle! Camdaki Kız yeni bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Sedat, Nalan'a boşanmak istediğini söyledikten sonra dünyası başına yıkılan Nalan konağı terk eder. Konağa yaptığı beklenmedik ziyarette Nalan'ın gittiğini öğrenen Feride, soğuk rüzgarlar estirir.
Sedat'ın hisselerini Cavit'e sattığını öğrenen Rafet soluğu Cavit'in yanında alır. Levent'in yokluğuna alışamayan Selen, Nalan'ı ziyaret eder ve onu Sedat'ı döndürmesi için ikna etmeye çalışır.
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
- Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
- Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
- Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
- Selma Ergeç : Selen Koroğlu
- Nur Sürer : Feride İpekoğlu
- Şerif Erol : Adil İpekoğlu
- Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
- Tamer Levent : Rafet Koroğlu
- Hande Ataizi : Cana Yalçın
- Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
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