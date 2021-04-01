Kanal 7 Yaralı Kalbim canlı izle! 1 Nisan Yaralı Kalbim canlı izle!
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Kanal 7 Yaralı Kalbim canlı izle! 1 Nisan Yaralı Kalbim canlı izle!

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Kanal 7 Yaralı Kalbim canlı izle! 1 Nisan Yaralı Kalbim canlı izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim son bölüm izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman? Kanal 7 Yaralı Kalbim canlı izle! 1 Nisan Yaralı Kalbim canlı izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yaralı Kalbim son bölüm izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle! Yaralı Kalbim yeni bölüm fragmanı izle! Yaralı Kalbim ne zaman? Kanal 7 Yaralı Kalbim canlı izle! 1 Nisan Yaralı Kalbim canlı izle!

YARALI KALBİM NE ZAMAN?

Aşkın imkansızlık ve yalanlarla girdiği sınav Yaralı Kalbim ile hafta içi 11:50, hafta sonu 13:00'te Kanal 7'de. 56. bölümü ile bugün Kanal 7 ekranlarda.

YARALI KALBİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mann her yerde Geet'i arar. Geet ise eski bir tanıdığının evine gider. Orada kendisine bebeğinin nasıl olduğunun sorulması Geet'i darmadağın eder. Geet'e ulaşamayan Mann en sonunda bir radyo yayınına katılır ve Geet'e mesaj gönderir. Mann'ın sesini duyan Geet neye uğradığını şaşırır. Mann sonunda Geet'i bir pazarda bulur. Geet Mann'ı görünce ne yapacak?

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Dilek Ulusan
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