Kanal 7 Hint dizileri neden yok? Seni Severken dizisi neden yok, bitti mi, final mi yaptı, yayından mı kaldırıldı?

Kanal 7'nin popüler Hint dizilerinin yayınlanmaması izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Özellikle 'Seni Severken' dizisinin durumu hakkında sorular soruluyor. Dizi final mi yaptı, yoksa bir süreliğine mi yayından kaldırıldı?

KANAL 7'NİN SEVİLEN HİNT DİZİSİ SENİ SEVERKEN'E YAYIN MOLASI!

Kanal 7'nin izleyiciyle buluşan Hint dizisi Seni Severken, bu hafta ekrana gelmeyerek şaşırttı. 6 Mayıs'ta 102. bölümü yayınlanan dizi, 7 Mayıs Çarşamba günü yerini Kardelen dizisinin tekrar bölümüne bıraktı. Bu durum, izleyiciler arasında "Dizi final mi yaptı?" ve "Yayın akışı değişti mi?" sorularını gündeme getirdi.

SENİ SEVERKEN DİZİSİNİN SONU MU GELDİ?

Hindistan'da Bhagya Lakshmi adıyla yayınlanan ve Türkiye'de büyük ilgi gören dizinin 102. bölümünde Rishi ile Lakshmi'nin hikâyesi yarım kaldı. 7 Mayıs'ta beklenen 103. bölümün ekrana gelmemesi, dizinin final kararı aldığı iddialarını ateşledi. Ancak kanal yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı.

YAYIN MOLASININ ARKASINDA NE VAR?

Dizinin hafta içi her gün 14.15'teki yayın saatine alışan izleyiciler, ani değişikliğin nedenini sorguluyor. Bazı kaynaklar, Kanal 7'nin yaz dönemi için yeni projelere odaklandığını ve uluslararası yapımlarla anlaşma sürecinde olabileceğini öne sürüyor. Bu iddialar kanal tarafından doğrulanmasa da, yayın akışında Hint dizilerinin tamamen çıkarıldığı gözlemlendi.

LAKSHMİ VE RİSHİ'NİN HİKÂYESİ NE ANLATIYORDU?

Aishwarya Khare ve Rohit Suchanti'nin başrollerini üstlendiği dizi, fakir ama fedakâr Lakshmi ile zengin iş insanı Rishi Oberoi arasındaki inişli çıkışlı ilişkiyi konu alıyor. Toplumsal statü farkına rağmen gelişen duygusal bağ, izleyicileri ekrana kilitlemişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Dizinin geçici mi kaldırıldığı yoksa tamamen sona mı erdiği belirsizliğini korurken, sosyal medyada hayranlar tepkilerini dile getiriyor. Kanal 7'nin önümüzdeki günlerde yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

YENİ DİZİLER Mİ GELİYOR?

Kulislerde dolaşan bir diğer iddia, kanalın yaz sezonu için farklı ülkelerden yeni projeler satın aldığı yönünde. Özellikle Pakistan ve Güney Kore yapımlarının öne çıkabileceği konuşulurken, izleyicilerin tepkisi nedeniyle Seni Severken'in geri dönme ihtimali de tartışılıyor.