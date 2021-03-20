Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim 44. bölüm canlı kesintisiz izle!

Haftanın her günü yayınlanan Kanal 7 ekranlarının sevilen romantik dizisi Yaralı Kalbim yeni bölüm izle! Kanal 7 canlı izle! Kanal 7 Yaralı Kalbim 44. bölüm canlı kesintisiz izle!

KANAL 7 YARALI KALBİM 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geet'i öldürmek isterken çatıdan düşen Naintara ağır yaralanır. Kardeşi Arjun onu apar topar hastaneye kaldırır. Olaylara dayanamayan Geet, fenalaşır. Onu muayene eden doktor bebeğin en kısa zamanda alınması gerektiğini yoksa Geet'in öleceğini söyler. Mann doktorun sözleri karşısında yıkılır. Geet kendine geldiğinde düğün törenine kaldıkları yerden devam ederler. Mann düğün boyunca Geet'e gerçekleri anlatmayı düşünür fakat onun mutluluğuna gölge düşürmekten çekinir. Geet, bebeğiyle ilgili gerçekleri öğrenecek mi?

YARALI KALBİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkın imkansızlık ve yalanlarla girdiği sınav Yaralı Kalbim ile hafta içi 11:50, hafta sonu 13'te Kanal 7'de…